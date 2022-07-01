Медики з Дніпра тримають медичний фронт: лікують вогнепальні та осколкові поранення [ Редагувати ]
Медичний фронт тримають медики з Дніпра. З 2014-го місто стало чи не провідним в країні центром лікування поранених військових. Тутешні лікарі одними з перших в Україні отримали досвід лікування вогнепальних та осколкових поранень. На їхньому рахунку - тисячі годин в операційних і сотні врятованих життів. Продовжить тему Олена Мендалюк.
Микола не показує свого обличчя, бо після одужання збирається одразу повернутися на фронт. Чоловік з першихднів повномасштабного російського вторгнення став на захист Києва. Хоча раніше військового досвіду не мав, працював заступником директора з технічних питань в одній зі столичних лікарень. Після успішного звільнення рідного міста від окупантів, поїхав на південь.
Микола - поранений військовослужбовець ЗСУ:
Попали в Запорізьку область. Вроде там не було активних таких бойових дій. Виганяючи з позицій руских ,ми заняли їхні позиції і попали під шалений обстріл.
Під час масованого ворожого обстрілу з 20-ти бійців - 15 отримали поранення, кількох побратимів вбили, розповідає Микола. Сам же чоловік потрапив до лікарні з ушкодженою правою рукою.
Микола - поранений військовослужбовець ЗСУ:
В мене осталась тільки кістка ціла, а так все було перебите. Операції йшли по багато годин, там десь сшивали сосуди, там була пластична хірургія, сосудиста.
Права рука Миколи ще у бинтах, але усі функції кінцівки збережено, і це схоже на диво, зізнається чоловік. Не сподівався, що зможе сміливо стояти на обох ногах і військовий Богдан. Він отримав тяжке мінно-вибухове поранення у Рубіжному. Ворожа міна прилетіла йому прямо під ноги. За кілька тижнів пораненого возили від лікарні до лікарні.
Богдан - поранений військовослужбовець ЗСУ:
Достали осколки в Лисичанске, в Бахмуте с госпиталя в госпиталь, потом в Павлоград отправили. Там я пробыл 3 недели. Там залечивалы раны, здесь мне уже пересадили кожу и лоскут на сухожилья. Потому что повреждено сухожилья, осколками и мина.
Дніпровські лікарі виходжують бійців із найтяжчими пораненнями. Допомагають зберегти та руки і ноги навіть у випадках, коли загрожувала ампутація. Медики проводять складні мікрохірургічні операції. Деякі тривають до 9 годин.
Тетяна, лікар-анестезіолог:
Ми закриваємо ті поранення, де втрачено шкіряний покрив, м'язовий покрив. Раніше ці кінцівки вони йшли під ампутацію. Наразі ми зберігаємо ці кінцівки хлопцям. Наша мета - щоб ця кінцівка функціонувала повноцінно. Тобто була не лише біологічним протезом, а й була повноцінною кінцівкою.
Медики розуміють, наскільки важливо для бійців зберегти повне функціонування, адже кожен, потрапляючи на лікарняне ліжко, вже рветься назад... До побратимів, звільняти рідні землі від окупантів.
по темі
Попри ракетну загрозу, допомогли провідні фахівці зі Сполучених Штатів. Деталі розкаже Христина Гашенко.
Географія внутрішньо-переміщених осіб широка - Харків, Херсон, Мелітополь, Маріуполь, а ще невеликі містечка Луганської та Донецької областей. Як колег, яким вдалося вдалося втекти від страхіть війни, прийняли в нових колективах розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.
Врятувати життя багатьом із них вдається тільки якщо є достатньо крові для переливання.
У Черкаській лікарні швидкої допомоги щонайменше десятеро з них вже отримали шанс почати життя заново. Лікарі та медсестри з Харківщини, Донеччини, Луганщини допомагають тут не тільки місцевим жителям, а й своїм землякам.
Людям показали, як надавати першу медичну допомогу та як користуватися дефібрилятором. Серед тих, хто вирішив опанувати вкрай корисні в умовах війни навички, - були й українські зірки.