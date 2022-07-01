Нас цікавить не заморожений конфлікт, а перемога - Єрмак [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україні потрібні чіткі гарантії безпеки. А головна гарантія - перемога у війні. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
Відповідаючи на запитання, чи можна говорити про гарантії безпеки без переговорів про припинення вогню, Єрмак заявив, що українці після цієї війни хочуть мати чіткі гарантії безпеки.
"Що стосується cease-fire (припинення вогню), якщо cease-fire - це перший крок для припинення війни і виведення російських військ з нашої території - ми можемо про це думати. Просто cease-fire як перший крок до замороженого конфлікту нас не цікавить, це не український план. Нас цікавить перемога в цій війні і вона обовязково буде", - наголосив глава ОП України.
по темі
Триває 128 доба нашого героїчного протистояння російській навалі
Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії рф у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах
Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи
Загальна кількість втрат рф за чотири місяці військових дій становить близько 35600
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей