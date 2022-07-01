Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш на 1 млрд євро [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейська комісія 1 липня 2022 року запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
Про це повідомляє в Twitter президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", - зазначила вона.
За її словами, ЄС продовжить надавати допомогу Україні і підтримуватиме її відновлення в довгостроковій перспективі.
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