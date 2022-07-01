В Україні упродовж найближчих вихідних, 2-3 липня, утримається спекотна погода. Припікатиме до +33 градусів за Цельсієм.

На заході країни очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують град, шквали, грози.

2 липня на всій території країни очікується спекотна погода без опадів. У західних областях вдень прогнозують сильні зливи з грозами.

У центрі та півночі вночі прогнозують температуру повітрі на рівні +15...+17 градусів, на Сумщині 14-16. Вдень стовпчики термометрів піднімуться +27...+29.

У східних областях уночі буде +11...+13 градусів, вдень синоптики обіцяють +27...+29.



На заході нічна температура становитиме +16...+19 градусів, на Закарпатті до +19...+21. Вдень, попри грози, буде +28...+32.

У південних регіонах вночі температура буде на рівні +16...+21 градусів. Вдень температура підніметься вище +30.

У Києві та області у суботу очікується спекотна погода. Вночі +15...+19 градусів, денна температура +27...+31, у Борисполі +38...+40.

3 липня у більшості областей спостерігатиметься спекотна погода без опадів, на заході посиляться дощі з грозами.

У центральних та північних регіонах вночі температура повітря становитиме +14...+16 градусів. Вдень буде +29...+32.

У східних областях прогнозують вночі +13...+15 градусів, вдень синоптики обіцяють +27...+31.

На заході нічна температура становитиме +15...+18 градусів, вдень стане дещо прохолодніше через дощі +24...+28, на Закарпатті буде +31...+33.

На півдні вночі температура становитиме +15...+17 градусів, на Одещині +18...+20, вдень температура в Одесі буде +26...+28, на решті території +28...+31.

У Києві та області у неділю очікується спекотна погода. Вночі +14...+18 градусів, денна температура становитиме +27..+32, у Борисполі прогнозують пікові +38...+40.