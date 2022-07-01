США виділили військову допомогу Україні на 820 млн доларів [ Редагувати ]
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Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 млн доларів.
Про це повідомляє в Twitter репортер Politico Лі Хадсон.
Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.
В рамках цього пакету Україна отримає:
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);
- до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;
- чотири додаткові контрбатарейні радари.
Озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Відповідно, сьогоднішнє оголошення означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.
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На гроші можуть розраховувати: українці, житло яких зруйноване або непридатне для життя. І при цьому вони подали відповідну заявку в застосунку чи на порталі "Дія". А також - переселенці з місць, де ведуться активні бойові дії або з тимчасово окупованих територій.