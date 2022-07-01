Виплати під час війни: де і як люди можуть отримати соціальну допомогу?

На гроші можуть розраховувати: українці, житло яких зруйноване або непридатне для життя. І при цьому вони подали відповідну заявку в застосунку чи на порталі "Дія". А також - переселенці з місць, де ведуться активні бойові дії або з тимчасово окупованих територій.