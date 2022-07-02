На Київщині знайшли скаліченого замінованого собаку в ямі зі сміттям [ Редагувати ]
На Київщині під Макаровом в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Пса обклали вибухівкою та залишили помирати. Про це повідомляє громадська організація ЗооПатруль.
Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований.
Від смерті його врятувало те, що він не міг ходити. Скільки він там пролежав - незрозуміло. Сапери його розмінували і передали нашим патрулям.
Зоозахисники назвали рудого собаку Лисом. Зараз він перебуває у клініці на реабілітації. У тварини є чутливість у травмованих лапах, тож є надія, що вони частково зможуть відновитися.
Нагадаємо. що на початку квітня повідомлялося, що у Макарові знайшли 132 людей, яких розстріляли росіяни.
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