На Київщині під Макаровом в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Пса обклали вибухівкою та залишили помирати. Про це повідомляє громадська організація ЗооПатруль.

Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований. Від смерті його врятувало те, що він не міг ходити. Скільки він там пролежав - незрозуміло. Сапери його розмінували і передали нашим патрулям.

Зоозахисники назвали рудого собаку Лисом. Зараз він перебуває у клініці на реабілітації. У тварини є чутливість у травмованих лапах, тож є надія, що вони частково зможуть відновитися.

Нагадаємо. що на початку квітня повідомлялося, що у Макарові знайшли 132 людей, яких розстріляли росіяни.