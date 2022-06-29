На Київщини блискавка влучила в міст через річку Ірпінь, є загибли та поранені (фото) [ Редагувати ]
У селі Демидів під Києвом ударом блискавки пошкоджений міст через річку Ірпінь, який було підірвано під час бойових дій у лютому, а потім відновлено. Про це повідомила Київська ОВА.
Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.
Голова Димерської громади Володимир Підкурганний повідомив, що через пошкодження мостового переїзду у селі Демидів рух транспорту тимчасово неможливий.
Telegram-канали пишуть, що блискавка вдарила біля відсічі моста по міні, яка здетонувала.
Схема об'їзду пошкодженого мосту
Нагадаємо, що у Києві закрили Південний міст для приватного транспорту.
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