Можливий наступ армії Білорусі на Україну прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, позиція олександра лукашенка є абсолютно зрозумілою українському керівництву, адже він хоче "одночасно бути і з одними, і з іншими".

Про всі ці спекуляції, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться напад. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонного погляду на кордоні Україна - Білорусь готове до цього.

Інформація про підготовку нападу армією Білорусі спеціально поширюється росією, щоб спровокувати паніку серед українців.

Якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, вони можуть це зробити.

Подоляк запевнив, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково попередить українців.

Нагадаємо, що в Білорусі продовжили навчання біля кордонів з Україною, вручають повістки та заборонили лікарям виїжджати за кордон.

Українські силовики та білоруські партизани заявляють, що наразі немає безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі, у республіці не сформоване ударне угруповання. Напруження на північному кордоні України росіяни використовують для того, щоб відтягувати частину української армії.