У ЗМІ поширилася інформація про те, що нібито в Гомельській області Білорусі введено воєнний стан і комендантську годину, а військові отримують зброю та екіпірування.

Офіційно про це ніхто не заявляв. Опозиційний Telegram-канал "Беларускі Гаюн" повідомляє, що у них немає жодних підтверджень правдивості цієї інформації.

На даний момент у проекту "Беларускі Гаюн" немає жодного підтвердження, що в Гомельській області введено військовий стан і комендантську годину. Ми не знайшли жодного підтвердження та вже перевіряли цю інформацію ще сьогодні вранці.

Видання пише, що в Інтернеті поширюють документ про нібито оголошення мобілізації у білоруській армії. Однак у його справжності є сумніви

По-перше, на фото немає ані номера наказу, ані дати, ані прізвища та ініціалів керівника комісаріату, який мав би підписати цей документ. По-друге, немає навіть шапки документа.

Можна припустити, що це копія, але знову ж таки мають бути ініціали та звання керівника комісаріату. До того ж якщо ми говоримо про мобілізацію, то в документі обов'язково має бути посилання на номер указу, яким ця мобілізація запроваджується, але й цього немає.

Загалом видно, що жодної мобілізації на даний момент не оголошено і немає жодних причин для паніки.

По поводу фотографии документа "про мобилизацию в рб". Это чистая подделка. Дело даже не в отсутствии подписи военкома, в копиях, это очень даже может быть. Дело в самом тексте. У нас в стране практически не используются значки "параграфы". В нашей инструкции по делопроизводству предусмотрены пункт, подпункт. То что я вижу - российский документ. Это там любят и лепят это всё подряд.

Нагадаємо, що мер Житомира попередив про те, що загроза нападу Білорусі зросла.