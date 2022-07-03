Битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації. Про це повідомляє радник міністра оборони Юрій Сак в інтерв'ю ВВС.

Українські захисники не перестануть звільняти наші території, навіть якщо росіяни окупують всю Луганську область.

Є й інші великі міста на Донбасі, зокрема в Донецькій області, які знаходяться під контролем Збройних сил України.

Це міста, які протягом останніх кількох днів були об'єктами важких ракетних атак, артилерійських обстрілів. Але битва за Донбас ще не закінчена.

За його словами, наша країна отримує підтримку від своїх західних союзників та сподівається на подальше її продовження.