Представники десятків країн зустрінуться у Швейцарії для обговорення питання щодо відновлення України після війни – це коштуватиме сотні мільярдів доларів.

Володимир Зеленський виступить перед лідерами міжнародних організацій та приватного сектору за допомогою відеозв'язку, за його словами, зусилля щодо відновлення вимагатимуть "колосальних інвестицій".

Відомо, що дводенна конференція, яка пройде 4-5 липня у Лугано, була запланована ще до повномасштабного вторгнення росії, тоді в планах було обговорити реформи в Україні, але після початку війни акцент було зміщено саме на відновлення.

За оцінками експертів, відновлення України після закінчення війни коштуватиме сотні мільярдів доларів. Так, Київська школа економіки оцінила збитки, завдані на сьогодны будинкам та інфраструктурі, майже в 104 мільярди доларів (100 мільярдів євро).

"Щонайменше 45 мільйонів квадратних метрів житла, 256 підприємств, 656 медичних закладів та 1 177 навчальних закладів було пошкоджено, зруйновано або конфісковано, тоді як економіка України вже зазнала збитків у розмірі до 600 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні конференції прокоментував подію. Він зазначив, що участь у заході , який розпочнеться о 14:30 за київським часом, візьмуть участь представники понад 50 країн та міжнародних організацій.

"Сьогодні у швейцарському Лугано розпочнеться Конференція з питань відновлення України. Наша делегація представить проект відповідного Плану та бачення післявоєнного розвитку країни", - написав він у Telegram-каналі.