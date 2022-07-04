Чверть українців, які не змінили місця проживання, і третина вимушених переселенців під час війни ледь зводять кінці із кінцями. Згідно з опитуванням Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, люди зазначають серйозних матеріальних труднощів. Багатьом грошей ледь вистачає на їжу. Тож чимало українців накопичують борги за комунальні послуги.

Що загрожує неплатникам? І чи зміняться тарифи? Дізнавалася Жанна Дутчак.

Валентина Іванівна прямує в магазин. В її списку покупок - лише найнеобхідніше - крупи, хліб, молоко, овочі та сезонні фрукти. Більше - дозволити собі не може, каже пенсіонерка. Адже за останні місяці життя значно подорожчало. Особливо зросли ціни на продукти. Щонайменше на двадцять відсотків.

Валентина Іванівна, жителька Івано-Франківська:

Це щастя, що в мене трішки більша пенсія.

Що залишилося незмінним - так це тарифи на комунальні послуги, тішиться Валентина Іванівна. Хоча, і без підвищення - ті обходяться їй в кругленьку суму. На утримання квартири у середмісті Франківська, навіть влітку, - йде п'ята частина родинного бюджету. Та попри скрутну ситуацію - за комірне старається не боргувати.

Валентина Іванівна, жителька Івано-Франківська:

Я не можу, ну як я можу не платити? Я бувший банківський працівник, і для мене є якісь правила і норми в цьому житті. Я не можу не платити. Плачу і всьо. Ліпше я щось там на харчуванні на чомусь іншому зекономлю.

Попри те, що доходи дещо зменшились, справно платить за всіма рахунками й пані Леся. Каже: знає, що на період воєнного стану уряд скасував штрафи за несплату комуналки. І зараз навіть злісних боржників не відключають від послуг. Але впевнена, це не привід не платити. Адже борги ніхто не спише, а ось комунальний колапс в країні - можна спровокувати.

Леся, жителька Прикарпаття:

І з початку війни ми їх платимо. Підтримуємо економіку України, щоб все було добре. - А яка ситуація в рідних, знайомих? - Всі платять. Нема в мене злісних боржників, аби не платили за комунальні послуги.

Чи платите за комунальні послуги? - Ну а як же. Я обов'язково. Я не стараюся боргувати.

Загалом, війна не позначилась на розрахунках за комуналку, кажуть в міській раді. Вони проаналізували показники за останні п'ять місяців, і в порівнянні із торічними цифрами - ті практично не змінилися. Франківці як платили, так і далі - це роблять.

Михайло Смушак, заступник міського голови Івано-Франківська:

Не зважаючи на війну, не зважаючи на проблеми, які стали наслідком цієї війни. Ми маємо оплату 92, 93 94 відсотки від нарахувань кожного місяця.

Йдеться про послуги водовідведення, водопостачання, вивезення сміття, утримання будинку… Натоімсть енергетики та газовики фіксують дещо інший відсоток.

Віктор Кедик, комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз":

Станом на сьогодні ситуація в області з розрахунків не сама краща. В цілому по області відсотком розрахунків у нас є 84.

Втім, визнають, цифри були не вищими й до 24 лютого. А ось хто із початком війни менше почав платити - так це підприємці.

Віктор Кедик, комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз":

Заборгованість близько десь у 2,5 раза зросла, а як правило заборгованості юридичні споживачі не мали. Це була невелика дрібна заборгованість. А з початком воєнного стану вона наросла до десять мільйонів. Хтось, мабуть, покинув країну, в когось припинилися або ринки збуту, або навпаки, якусь сировину не можуть отримати через те, що логістика змінилася.

Попри те, що споживачі загалом досить справно платять - загальна ситуація в житлово-комунальній сфері зараз не дуже втішна, зазначають комунальники. Адже собівартість на все зросла, і суттєво. А тарифи - не змінювали.

Михайло Смушак, заступник міського голови Івано-Франківська:

А що таке тариф? Це заробітна плата того робітника, який працює на підприємстві, це є ремонти, які мали б поточні проводитися, аварійні. Матеріали коштують вже у двічі дорожче, втричі. На сьогодні підприємства на межі точки збитковості. І ми розуміємо, що довго вони таким чином не протримаються.

Тож цифри в платіжках таки доведеться переглядати - кажуть комунальники. Коли? Вважають, що це залежить від подій в країні. А поки роблять все можливе, аби втримати тарифи на довоєнному рівні. І це вдається за рахунок оптимізації. Наприклад, якщо раніше збирали сміття щодня, то тепер через день. А ще допомагають і своєчасні платежі від споживачів. Тож просять всіх, хто має таку можливість, і надалі справно платити.