Туристам радять завжди при собі мати документи

Безлюдні пляжі та напівпорожні бази відпочинку. Воєнний стан та загроза ракетних ударів кардинально вплинули на початок туристичного сезону на Світязі. Зазвичай у цей час на Шацьких озерах було багато відпочивальників. Та тільки не цього року. Люди не їдуть. Дехто вважає, що нині не час ніжитися на сонечку, але найбільша пересторога - то сусідство з Білоруссю. Від найбільшого і найглибшого озера України до кордону якихось двадцять кілометрів. Через це у громаді посилені заходи безпеки.

Як доводиться відпочивати в умовах війни - дивіться у нашому сюжеті.

Хвилі - як на морі. Найбільше і найглибше озеро України набралося води й вже доволі тепле. Та охочих скупатися у Світязі - одиниці. Попри початок туристичного сезону на перлині Волині - відпочивальників обмаль. На пляжах - майже порожньо.

З 15 червня відкривається зазвичай сезон. Немає людей, війна в країні, не до відпочинку. Зараз тут порожньо і в закладах також порожньо.

Антоніна та Софія - місцеві. Дівчата з Любомля. До озера приїжджають часто. Кажуть, про море нині й не мріють.

Софія, відпочивальниця:

Є Світязь, то можна сюди їздити, відпочивати. Тут дуже окультурили саме цей пляж, бо пару років тому це було... Гряда більше відвідувачів, а тут зараз набагато краще.

Потроху відкриваються й заклади харчування. Михайло у своєму кіоску продає смаколики, воду та каву.

Михайло, власник кіоску:

Ми стараємося, щоб максимально комфортно було людям, відпочинок і вони не звертали увагу, якось забувалися за те, що в нас зараз на цей час йде війна. Хотілося б так, щоб як сон цей закрили очі і проснулися, а тут війни немає мир був.

Поблизу Світязя багато відпочинкових баз і садиб. Та у них цьогоріч рідко хто оселяється. Пані Олена мешкає неподалік озера. Свою садибу до відпочинкового сезону - підготувала. Та ще жодного відпочивальника не прийняла.

Олена, власниця бази:

Цікавляться, як тут обстановка на білоруському кордоні. В нас тут тихо, а до кордону ще треба дійти.

Порожніє і ця база. Торік тут усі місця були розписані ще з весни, а тепер, каже адміністраторка Олена, приймають лише поодинокі бронювання.

Олена, адміністраторка бази відпочинку:

Зараз приїжджають більшість там на дві доби. На три доби. А от так, щоб як колись, то ні. Переживають біля нас Білорусь.

Від Світязя до Білорусі зо два десятки кілометрів. В напад з боку сусідів місцеві не надто вірять.

Петро Нестерук, власник бази відпочинку:

Ну це потрібно бути геть з головою не товаришувати, щоб іти з цієї сторони у наступ, тому що це болотиста місцевість, тут всі озера - маса озер. Вони - непроїзні. Я знаю особисто був на квадроциклах об'їздив все. Плюс, скажемо так, від озера Світязь - вісім кілометрів до республіки Польща, тобто тридцятикілометрова зона від НАТО.

Через війну і близькість кордону із Білоруссю у Шацькій громаді змінили правила відпочинку для туристів і запровадити додаткові заходи безпеки. Бо для місцевих жителів туристичний сезон - це чи не основний внесок у заробіток.

Сергій Карпук, Шацький селищний голова:

Залучено додаткові придані сили, поліції військових. Правила роботи до 10 години, без нічної музики, взагалі без музики, без розважальних заходів. Це мінус для всіх, для економіки нашого краю, але розуміємо ситуацію і зважаємо на військові дії.

Попри те, що це курортний край, тут діють усі обмеження воєнного часу. Зокрема, і комендантська година. А ще туристам радять завжди при собі мати документи. А от щодо цін - то вартість проживання - не підвищили.

Петро Нестерук, власник бази відпочинку:

Окрім кухні, тому що кухня, продукти піднялися, а так більше нічого не підіймали. На оборот - більш лояльна система знижок.

Торік на Шацьких озерах місцева влада підрахувала - відпочило близько двохсот тисяч людей. Цьогоріч сподіваються, що приїде хоча б половина.