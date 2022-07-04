Скільки в Чорному морі російських ракетних кораблів [ Редагувати ]
У Чорному морі знаходяться три російські кораблі і підводний човен, які оснащені ракетами. Про це заявила начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.
Зараз в північно-західній частині Чорного моря знаходиться три ракетних кораблі - надводні носії ракет і також підводний човен, споряджена крилатими ракетами типу калібр. Загальний залп становить 28 ракет. Також на караулі знаходиться один великий десантний корабель.
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