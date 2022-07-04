В Міноборони спростували фейк про обмеження на виїзд жінок за кордон [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили і в Україні.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року. В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.
"Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються", - сказала Маляр.
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