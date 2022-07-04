У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили і в Україні.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року. В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

"Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються", - сказала Маляр.