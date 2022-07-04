Потрібно атакувати аеродроми: генерал США розповів, як збити російський наступ [ Редагувати ]
Збройним силам України необхідно атакувати аеродроми, які використовуються російською авіацією для ударів по українських містах і позиціях захисників. Про це виданню Guildhall заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес.
Коли ми говоримо про ракети та крилаті ракети, які запускаються з території Росії та Білорусі, щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (які запускають ракети - ред.). Або знайти метод порушити логістику доставок таких ракет до місць пусків.
За даними військових аналітиків, крилаті ракети, які використовують російською армією для ударів по об'єктах в Україні, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО.
Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють, що половина російських ракет, які країна-агресор застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів, і є дуже неточними.
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Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів
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