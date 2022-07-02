Якими ракетами росія обстрілює міста України [ Редагувати ]
Країна агресор росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Це робиться через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.
Як наголошується в повідомленні, аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.
Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови.
Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.
Ця зброя ще менш точна і непридатна для нанесення точкових ударів і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні.
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