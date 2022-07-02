Країна агресор росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Це робиться через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

Як наголошується в повідомленні, аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.

Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови.

Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.