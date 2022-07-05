У Херсонській області відбувся повітряний бій між українськими льотчиками та окупантами.

Російський винищувач вдарив по українським літакам ракетами. Про це повідомляють в ОК "Південь".

Минулої доби з важкої артилерії було обстріляно село Велика Костромка Криворізького району.

"У відповідь парою українських штурмовиків завдано удар по скупченню противника в районі Давидового Броду Херсонської області. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника", - йдеться в повідомленні.

Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, українські захисники завдали ракетного удару по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів", - повідомили в ОК "Південь".