На фронті поранили лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг". Про це сам Філімонов повідомив у соцмережах.

Нас накрило градом. Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро. Загалом все гуд. Скоро буду в строю!

Лідер неформального молодіжного руху "Гонор", екс-керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" і київського осередку партії "Національний корпус", додав, що "лікарі кажуть про якийсь місяць відновлення, а я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю".

Сергій Філімонов і Олег Сенцов

Нагадаємо, що в середині червня під час бойових дій на Харківщині загинув командир добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин.