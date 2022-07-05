На фронті поранили Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі Сенцова "Носоріг" [ Редагувати ]
На фронті поранили лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг". Про це сам Філімонов повідомив у соцмережах.
Нас накрило градом. Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро. Загалом все гуд. Скоро буду в строю!
Лідер неформального молодіжного руху "Гонор", екс-керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" і київського осередку партії "Національний корпус", додав, що "лікарі кажуть про якийсь місяць відновлення, а я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю".
Сергій Філімонов і Олег Сенцов
Нагадаємо, що в середині червня під час бойових дій на Харківщині загинув командир добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин.
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