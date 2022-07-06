У Британії міністр у справах і дітей Уілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору". Про це повідомляє міністр в Twitter.

З великим сумом і жалем, сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого - це найкраща робота в уряді.

Минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Після політик подав у відставку.