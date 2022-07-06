Ще один британський міністр подав у відставку [ Редагувати ]
У Британії міністр у справах і дітей Уілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору". Про це повідомляє міністр в Twitter.
З великим сумом і жалем, сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого - це найкраща робота в уряді.
Минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Після політик подав у відставку.
With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.— Will Quince MP 🇬🇧 (@willquince) July 6, 2022
I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p
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