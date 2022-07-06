Розстріл собаки з цуценятами на заправці: з'явилися нові подробиці про живодера [ Редагувати ]
Чоловік, який розстріляв собаку з цуценятами на заправці, виявився військовим. Його знайшли та затримають. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим...кривдником тварин.
Він також наголосив, що війна не дає права ані військовому, ані цивільному вбивати просто так.
по темі
Вівчарка Тай раптово насторожився і завмер. За інструкцією кінолог мав би залишити тут маркер і відійти геть. Та, оскільки навколо багато сторонніх, до місця одразу підійшли піротехніки. Під уламками будівлі виявили гранату.
На Київщині під Макаровом в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Пса обклали вибухівкою та залишили помирати. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтери цього притулку врятували більше ніж двісті свійських тварин. Ризикуючи життями вивозили їх з різних регіонів країни.
Тепер пес збирає кошти на допомогу біженцям на своїй сторінці в соцмережі та стежить за дисципліною у гум-центрі. Як це йому вдається - розповість Олена Бринза.
Попит на загони кінологів зараз високий як ніколи раніше. Наша знімальна група побувала на тренуванні пошуковий собак. Як їх вчать і чи всі можуть навчитися -розкажемо далі.