Чоловік, який розстріляв собаку з цуценятами на заправці, виявився військовим. Його знайшли та затримають. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим...кривдником тварин.

Він також наголосив, що війна не дає права ані військовому, ані цивільному вбивати просто так.