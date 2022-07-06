Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявили про втрату зв'язку із мінісупутником CAPSTONE, який наразі прямує до Місяця. Про це пише Engadget.

NASA втратило зв’язок із 25-кілограмовим мінісупутником ще 4 липня, після того, як він вийшов з орбіти нашої планети. Представник управління відзначив, що NASA має достовірну інформацію щодо траєкторії CAPSTONE й наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити з ним контакт.

У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів.

Супутник протягом шести днів нарощував швидкість на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron й вже 4 липня вирушив у напрямку Місяця.