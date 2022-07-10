У червні поточного року ціни в Україні зросли на 21,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2021-го – найбільше подорожчали яйця, цукор та свинина. Темпи інфляції прискорилися, оскільки зростання у травні у річному вимірі становило 18%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У червні інфляція досягла 3,1% за попереднім місяцем, а з початку року – 17,4%. Базова інфляція у червні у порівнянні з травнем склала 1,6%, з початку року – 11,4%.



Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої збільшились на 3,2%. Найбільше подорожчали яйця – 17,2%. Також зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці (4,2-10,9%). Водночас на 1,1% знизилася вартість яловичини та фруктів.

За даними Держстату, цінники на алкоголь зросли на 3,4%, на тютюнові вироби – на 1,4%. При цьому одяг подешевшав на 1,8%, взуття – на 0,9%.

Ціни на транспорт збільшилися на 11,2%, причиною стало подорожчання палива та мастил на 21,3%. Крім того, подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті – на 7,4% та 4,5% відповідно.



Зазначається підвищення вартості у сфері зв'язку на 0,9%, що пов'язане із подорожчанням поштових послуг та телефонного обладнання на 3,0%.