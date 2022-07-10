Як люди реагують на повітряну тривогу: перевірка у Кропивницькому [ Редагувати ]
Як люди реагують на сигнали про повітряну тривогу вирішили перевірити у Кропивницькому. Після трагедії у кремечeцькому торговельному центрі рятувальники обійшли супермаркети та інші місця масового скупчення. І подивилися чи всі спускаються в укриття у разі небезпеки. Результат - дивіться далі.
Супермаркет у Кропивницькому. Рятувальники нагадують відвідувачам головне правило під час війни: звучить повітряна тривога - необхідно йти в укриття!
Сигнал тривоги - це не лише надокучливий шум, це сигнал того, що в сторону нашої області летять ракети або ворожа авіація, тому не ігноруйте, вчіть своїх дітей шукати найближче укриття.
Із гучномовців у супермаркеті лунає сповіщення про повітряну тривогу. Співробітники згортають роботу та разом з відвідувачами прямують до виходу.
Лідія Таровик, керуюча супермаркетом:
Люди, ми їх максимально бистро обслуговуємо, всі виходять, співробітники відразу виходять, якщо це склалось так, що черги, але в нас такого не може бути, то там вже по ситуації, якщо дуже багато людей, то ми просимо залишити речі на місцях, да, і вийти бистренько з магазину.
Щодоби на Кіровоградщині лунає до десятка повітряних тривог. Аби і містяни, і адміністрація закладів не ігнорували їх, рятувальники знову і знову нагадують про небезпеку.
Оксана Мачак, речниця ДСНС у Кіровоградській області:
Ми зараз хочемо донести до свідомості кожного громадянина, кожного керівника об'єкту, місця масового перебування людей, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги ні в якому разі не можна, ми проводимо роз'яснювальні бесіди з відвідувачами, і інструктажі із керівництвом, і з адміністрацією закладів.
Нагадують рятувальники адміністраціям закладів і про кримінальну відповідальність у разі нехтування заходами безпеки під час повітряної тривоги.
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Це стосується усіх пляжів, що розташовані на території міста. Одна з головних причин: там відсутні укриття на час повітряної тривоги, а якість води неналежна.
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