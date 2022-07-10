Влада окупантів не залишає спроб анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Підтримувана росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України.

Ключові висновки аналітиків ISW: