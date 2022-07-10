"Окупаційна влада не залишає планів анексувати Харківську область" - ISW [ Редагувати ]
Влада окупантів не залишає спроб анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).
Підтримувана росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.
Окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.
Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Війська країни агресора продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов'янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.
- Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв'язку в цьому районі.
- Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери і запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.
- Окупанти продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та Півдня України.
- ISW зазначає, що 9 липня російські війська не отримали підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.
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