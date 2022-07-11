росіяни в окупованому Донецьку почали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як "добровольців".

Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті", - заявив Андрющенко.

За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не залишилося.

Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово призивати жителів новоокупованих територій.