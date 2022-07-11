росіяни почали чергову хвилю мобілізації в Донецьку [ Редагувати ]
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росіяни в окупованому Донецьку почали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як "добровольців".
Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті", - заявив Андрющенко.
За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не залишилося.
Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово призивати жителів новоокупованих територій.
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