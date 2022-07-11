Під Києвом в дорожню аварію потрапив автомобіль, в якому знаходився народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький. Політик отримав незначні травми. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На вул. Набережно-Рибальська у Києві сталася ДТП за участю автомобілів "БМВ", "Рено", "Ніссан" та вантажного автомобіля "Вольво". Вантажівка "наздогнала" легковий автомобіль, в якому знаходився народний депутат Олександр Куницький (Слуга народу). Куницький їхав пасажирським місцем, не постраждав, має легкі травми.

Поліція Києва повідомила, що аварія сталася на Новоірпінському шосе. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули. Про те, чи перебував у одному з авто народний депутат Куницький - не повідомляється.

За попередньою інформацією, у напрямку міста Ірпінь відбулося лобове зіткнення двох автомобілів "БМВ" та "Шкода", внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру в державній зраді й пособництву агресору народному депутату від "Слуги народу" Олексію Ковальову.