В Киеве на блокпосту задержали депутата от "Слуги народа" Куницкого (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на блокпосту задержали народного депутата от партии "Слуги народа" Александра Куницикого. Судя по информации в соцсетях, политик в ночное время подъехал на блокпост и во время проверки документов начал снимать происходящее.
В результате его задержали бойцы теробороны и передали СБУ. В сети появилось видео инцидента.
Позже Куницкий сообщил, что с ним все нормально и пообещал прокомментировать инцидент.
Напомним, что 10 марта бойцы "Миротворца" расстреляли в столице авто с экс-замом главы СБУ по Киеву.
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