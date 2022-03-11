В Киеве на блокпосту задержали народного депутата от партии "Слуги народа" Александра Куницикого. Судя по информации в соцсетях, политик в ночное время подъехал на блокпост и во время проверки документов начал снимать происходящее.

В результате его задержали бойцы теробороны и передали СБУ. В сети появилось видео инцидента.

Позже Куницкий сообщил, что с ним все нормально и пообещал прокомментировать инцидент.

Напомним, что 10 марта бойцы "Миротворца" расстреляли в столице авто с экс-замом главы СБУ по Киеву.