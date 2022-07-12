Як гаубиці M777 працюють по окупантам: ЗСУ показали відео [ Редагувати ]
Українські бійці показали, як б'ють по російським окупантам з М777. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Американські гаубиці здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 кілометрів.
Там підкреслюють, що з використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.
До того ж M777 має цифрову систему управління вогнем. Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів.
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