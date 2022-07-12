Кабмін затвердив план реалізації угоди про відкрите небо з ЄС [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Кабінет міністрів України затвердив план реалізації угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом.
Про це повідомляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, даний план визначає завдання і заходи, які будуть поетапно виконуватися відповідальними центральними органами виконавчої влади до і після вступу угоди в силу.
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