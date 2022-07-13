У Стамбулі почалися переговори щодо "зернового коридору" [ Редагувати ]
У середу, 13 липня, у Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.
Про це повідомляють "РІА Новини".
У переговорах, які закриті для преси, беруть участь делегації Туреччини, України, ООН і росії.
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