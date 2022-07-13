Країна-агресор росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні. Про це свідчить заява полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки.

Водночас речник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України та змінив свою тактику.

Діє з території Білорусі, території росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і перед усім вражає цивільні об’єкти і гине мирне населення.

Що стосується ракетного озброєння, яке противник застосовує, то за словами представника Міноборони, рф перейшла передусім на ракети радянського виробництва.