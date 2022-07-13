Окупанти застосували в Україні всі види ракет, що є у наявності [ Редагувати ]
Країна-агресор росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні. Про це свідчить заява полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.
Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки.
Водночас речник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України та змінив свою тактику.
Діє з території Білорусі, території росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і перед усім вражає цивільні об’єкти і гине мирне населення.
Що стосується ракетного озброєння, яке противник застосовує, то за словами представника Міноборони, рф перейшла передусім на ракети радянського виробництва.
Багато вже йде розмов про те, що вичерпуються запаси противника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як Калібр, Противник заощаджує таку високовартісну техніку, для того, щоб погрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються на різних напрямках.
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