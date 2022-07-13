Білл Гейтс віддає майже всі свої статки на благодійність - заява [ Редагувати ]
Засновник корпорації Microsoft мільярдер Білл Гейтс заявив, що віддасть майже всі свої статки благодійному фонду, який він заснував разом зі своєю колишньою дружиною Меліндою.
Заглядаючи у майбутнє, можу сказати, що планую віддати практично весь свій стан фонду (благодійний Фонд Білла та Мелінди Гейтс - ред). А я опущусь у рейтингу найбагатших людей світу і згодом взагалі з нього вийду.
Так бізнесмен прокоментував рішення заснованого ним і Меліндою Гейтс фонду збільшити на 50% щорічні відрахування на благодійність, враховуючи глобальні кризи, що наростають. Починаючи з 2026 року, фонд щорічно перераховуватиме на благодійні проекти $9 млрд.
Сам Білл Гейтс зобов'язався цього року пожертвувати фонду $20 млрд. Після цього пожертвування у Фонді Гейтсів буде $70 млрд.
У мене є зобов'язання повернути мої ресурси суспільству таким чином, який буде найефективнішим для полегшення страждання та покращення життя людей. І я сподіваюся, що інші люди, які мають багатство та привілеї, також пристануть до цієї ідеї.
За оцінками Forbes, капітал Гейтса становить $122 млрд.
Нагадаємо що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні.
по темі
Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал 4,8 миллиона гривен
Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал около 5 миллионов гривен для ВСУ
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск зустрівся з Папою Римським Франциском. Разом із ним до Ватикана завітали четверо його дітей Маска.
Перечинський райсуд Закарпатської області арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, який належать фірмам Гуардон Україна і Компанія Алюміній України російського олігарха Олега Дерипаски
Міністерство фінансів США заблокувало активи Heritage Trust, пов'язаного з російським бізнесменом Сулейманом Керімовим. Траст, зареєстрований у штаті Делавер, управляє активами Керімова у США, вартість яких перевищує $1 млрд