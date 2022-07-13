Засновник корпорації Microsoft мільярдер Білл Гейтс заявив, що віддасть майже всі свої статки благодійному фонду, який він заснував разом зі своєю колишньою дружиною Меліндою.

Заглядаючи у майбутнє, можу сказати, що планую віддати практично весь свій стан фонду (благодійний Фонд Білла та Мелінди Гейтс - ред). А я опущусь у рейтингу найбагатших людей світу і згодом взагалі з нього вийду.

Так бізнесмен прокоментував рішення заснованого ним і Меліндою Гейтс фонду збільшити на 50% щорічні відрахування на благодійність, враховуючи глобальні кризи, що наростають. Починаючи з 2026 року, фонд щорічно перераховуватиме на благодійні проекти $9 млрд.

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Сам Білл Гейтс зобов'язався цього року пожертвувати фонду $20 млрд. Після цього пожертвування у Фонді Гейтсів буде $70 млрд.

У мене є зобов'язання повернути мої ресурси суспільству таким чином, який буде найефективнішим для полегшення страждання та покращення життя людей. І я сподіваюся, що інші люди, які мають багатство та привілеї, також пристануть до цієї ідеї.

За оцінками Forbes, капітал Гейтса становить $122 млрд.

Нагадаємо що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні.