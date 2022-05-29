У наступні 20 років із ймовірністю 50% людство зіткнеться з новою пандемією. Про це заявив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю іспанському виданню El Diario.

Мільярдер ($129 млрд - Forbes) вважає, що нова пандемія може початися через вірус, уже знайомий людству.

Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його та навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його у різних місцях одночасно.

Гейтс також вважає, що новий вірус може заявитися і через вторгнення людства в нові екосистеми.

Я підрахував, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що в наступні 20 років у нас буде пандемія природного походження як наслідок зміни клімату.

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Технологічний магнат не вважає, що спалах віспи мавп, який розпочався у травні 2022 року, призведе до нової пандемії.

Те, що це пов'язано з віспою, трохи лякає, але я не думаю, що це буде така велика пандемія. Але чудово, що ми пильні. Якби не пандемія коронавірусу, віспи мавп навіть не було б у новинах.

Віспа мавп - це рідкісне інфекційне захворювання, яке супроводжується лихоманкою, загальною інтоксикацією та висипами на шкірі. Зазвичай вона проходить через 2-4 тижні, проте трапляються випадки тяжкого перебігу та летального результату.

Наприкінці квітня у світі спостерігалася епідемія загадкового гострого гепатиту серед дітей.

Нагадаємо, що на початку квітня смертність від коронавірусу в світі за тиждень впала на 43%.