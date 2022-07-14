Під Одесою чоловік застрелив юнака через гучну поведінку компанії [ Редагувати ]
У селі Великий Дальник на Одещині 53-річний чоловік застрелив 19-річного хлопця. Про це повідомила обласна поліція.
19-річний одесит приїхав до товаришів у гості в село. Компанія гучно веселилася. Сусід зробив зауваження молодим людям про порушення тиші, що спричинило сварку.
Обурений чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна у бік одного з гостей сусіда. Куля потрапила хлопцю у грудну клітину.
Одесит помер на місці, а правопорушник зі зброєю зачинився у будинку. Під час переговорів він вийшов до поліцейських.
У будинку правопорушника правоохоронці вилучили зброю і понад 30 набоїв.
За вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку.
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