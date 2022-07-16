Рятувальники розшукали усіх людей, що вважалися зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня.

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Також він повідомив, що усіх загиблих внаслідок удару окупантів ідентифікували.

Загалом 24 людини стали жертвами ракетного обстрілу міста. Завтра, 17 липня, відбудеться прощання з загиблими у Вінниці і області.

Борзов також повідомив, що у лікарнях продовжують перебувають 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.