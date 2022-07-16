І вочевидь - ці теракти триватимуть. Так, мер Сум попередив городян бути вкрай обережними найближчі дні. Росія має достатній запас ракет для бомбардувань. І значна частина цього арсеналу - ще радянський спадок. Мій колега, Даніїл Снісар розпитав експертів про те, якими ракетами зараз атакує ворог. І про те, як можна вберегти життя під час обстрілів.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Від початку повномасштабного вторгнення Росія чи не щодня атакує українські міста крилатими і балістичними ракетами. На даний час ворог вже використав їх майже три тисячі із 7 тисяч одиниць - стільки Федерація мала їх ще у лютому. Хоча, про стратегічну ефективність для ворога тут не йдеться, адже часто їхньою мішенню стають цивільні обʼєкти.

І на те, що така атака є цілеспрямованою, вказує саме різновид зброї. У тій самій Вінниці - ворог застосував високоточну зброю, - серед дня, коли у центрі міста було багато людей.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил України:

Це влучення трьох ракет, саме "Калібр", які мають можливість керуватися навіть під час самого польоту. Які летять по низькій траєкторії. Вони малопомітні, з технологіями "стелс" і це одна перевага - це їхня точність - вони дійсно, бʼють туди, куди їх направили.

Калібр - це найсучасніша ракета, яка є на озброєнні росії. Працює за принципом літака, огинаючи рельєф місцевості. Може маневрувати - летить низько, що дозволяє підлітати майже непоміченою. Бʼє точково і детонує за долі секунди.

Олег Жданов, військовий експерт:

Вона має дуже маленьке відхилення від розрахункової точки, або від точки координат, в яку вона летить. На початку війни це були в основному, ракети Калібр. Іноді застосовувалась ракета Х-101 повітряного базування. Потім, коли Калібри почали закінчуватися на суходолі - вони перенесли Калібри на море, морського базування. А на суші почали застосовувати балістичні ракети.

Серед таких й ракетний комплекс "Іскандер". Їх основне призначення - знищення систем ППО і ПРО, а також об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км.

Та, вочевидь, Росія не розраховувала на таку тривалу війну. Адже у перші тижні - активно застосовувала ракети типу "Калібр" і комплекси "Іскандер". При тому, що їхній запас не був аж надто великим. Вже у травні у міноборони окупантів натякали - почали шукати ракети "на стороні" - в Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил України:

Це говорить про те, що, власне, треба заощаджувати їм високоточну зброю, технологічну зброю і дорогу у використанні, так як накладені санкції фактично усім світом на країну-терориста, окупанта. Вони вже не мають тих технологій. А в тих ракетах, про які ми з вами згадуємо - закладені саме західні технології.

Тож тепер росія повертається до того, чим у кремлі пишаються найбільше - радянської спадщини. Ракета Х-22. Її ворог застосовує найчастіше. Цю зброю розробили ще у пʼятдесяті роки - в часи холодної війни. Її завданням було знищення авіаносців США. Бойова частина - це майже тонна вибухівки. В арсеналі росіян - є й ті, що колись належали Україні.

Олег Жданов, військовий експерт:

Після передачі ядерної зброї ми передали Російській Федерації 384 таких ракети.

Суттєвий недолік Х-22 - це вкрай низька точність. Відхилення у неї сягає 500 метрів.

А руйнівні наслідки - ми всі бачили у Кременчузі, коли ворог завдав удару по торговому центру. І збити таку ракету - майже нереально.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил України:

Ракета Х-22 - надзвичайно важка ціль. Летить до 4 тисяч кілометрів на годину. Випускається з літаків. Час польоту дуже короткий - кілька хвилин, буквально. Тут має бути час, щоб і зреагувати на ці цілі, ввімкнути засоби ураження.

І найкращий спосіб укритися від руйнівних наслідків - це підвальні та підземні приміщення. Такими є, приміром, спеціальні укриття в будівлях, підземні переходи і метро.

Олег Стоволос, заступник начальника управління цивільного захистку ГУ ДСНС України в Києві:

Найбільша небезпека від ударної хвили - це руйнування конструкцій, вибиття вікон, яке може завдати шкоди здоровʼю громадян. Якщо по якимсь причинам людина не встигла, або не може вийти з помешкання, то потрібно обирати в помешканні дві несучі стіни, подалі від вікон. Присісти і перебувати там.

При цьому - необхідно бути готовим до руйнації конструкцій. Рятувальники радять при собі тримати заряджений мобільний телефон. Під завалами він зможе врятувати життя.

Олег Стоволос, заступник начальника управління цивільного захистку ГУ ДСНС України в Києві:

Ми рекомендуємо голосовими повідомленнями про допомогу обізначити себе, що вона під завалами. Якщо вона цього зробити не може - можливо взяти якусь частину будівельних конструкцій і стукати друг об друга.

Тому, ігнорувати повітряну тривогу - це випробовувати долю. Тим паче, що запасів ракет у росії ще вдосталь. І найбільша небезпека - це їхня неточність.