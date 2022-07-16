Спека в Іспанії та Португалії забрала сотні життів [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Згідно з повідомленнями та даними, опублікованими в суботу, за останні тижні сотні людей загинули через сильну спеку, що обрушилася на Піренейський півострів.
Щонайменше 360 людей загинули через сильну спеку в Іспанії, коли температура перевищила 40 градусів за Цельсієм, повідомила в суботу газета La Vanguardia з посиланням на державний Інститут здоров'я Карлоса III.
Тільки в п'ятницю, коли температура в деяких районах Іспанії піднялася до 45 градусів, 123 людини померли через причини, пов'язані з сильною спекою. На цьому тижні високі температури охопили південну Європу.
У сусідній Португалії інформаційне агентство Lusa повідомило, що з 7 по 13 липня було зареєстровано на 238 смертей більше, ніж у порівнянні з попередніми роками. Ці смерті були пов'язані із сильною спекою, а не лише з коронавірусом, додали там.
За інформацією La Vanguardia, жертвами в більшості випадків були люди, які вже були ослаблені через похилий вік або попередню хворобу.
Влада півострова наполегливо радить людям пити більше води, відкласти фізичні навантаження і, бажано, виходити з дому лише у ранкові або вечірні години.
Невелике полегшення обіцяють найближчими днями, коли очікується, що у багатьох місцях температура знову впаде нижче за 40 градусів.
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