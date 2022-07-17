Зеленський звільнив Баканова [ Редагувати ]
Фото: СБУ
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову СБУ Івана Баканова.
Замість нього наразі не призначили нікого.
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