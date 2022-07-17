Зеленський доручив Шмигалю організацію конкурсу на керівника НАБУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю організувати початок конкурсу на керівника НАБУ. Про це він сказав під час звернення до українців.
Строк повноважень попереднього керівника (НАБУ - ред.) завершився і має бути конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.
Він підкреслив, що без керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування.
Повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий.
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