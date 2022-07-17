Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю організувати початок конкурсу на керівника НАБУ. Про це він сказав під час звернення до українців.

Строк повноважень попереднього керівника (НАБУ - ред.) завершився і має бути конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

Він підкреслив, що без керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування.