Шойгу наказав силам вторгнення в Україну спробувати знищити HIMARS [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Керівник військового відомства росії сергій шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю.
Про це повідомляється на сайті міноборони рф.
Згідно з повідомленням, дано вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".
Військове відомство рф також вперше офіційно назвало ім'я командувача російської групи військ "Схід" в Україні, це генерал-лейтенант Рустам Мурадов. З 2018 року він був заступником командувача військами Південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 року командував російським "миротворчим" контингентом в Нагірному Карабасі.
по темі
Заяви МЗС росії про участь їхнього президента в саміті G20 - це елемент інформаційної війни
Країни НАТО визначили росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей
Повномасштабна війна росії проти України може тривати ще чотири-шість місяців і стати замороженим конфліктом за прикладом Корейської війни
Рано вранці в понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Краматорську