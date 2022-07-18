Керівник військового відомства росії сергій шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю.

Про це повідомляється на сайті міноборони рф.

Згідно з повідомленням, дано вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військове відомство рф також вперше офіційно назвало ім'я командувача російської групи військ "Схід" в Україні, це генерал-лейтенант Рустам Мурадов. З 2018 року він був заступником командувача військами Південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 року командував російським "миротворчим" контингентом в Нагірному Карабасі.