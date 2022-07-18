Донеччина так само під вогнем противника

Білогорівка та Верхньокам'янка - два села на Луганщині, де наші воїни тримають оборону, не даючи ворогу вийти на адміністративні межі регіону. В одне із сіл ворог уже заходив кілька разів, наші відходили, але повертались. І після цього окупанти втікали на попередні позиції. Ворог безупинно застосовує артилерію, поливає села з мінометів, але просунутися не може.

Донеччина так само під вогнем противника. Тут російська армія атакувала цивільні об'єкти у Торецьку, Залізному, в Костянтинівці й Соледарі. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Євген Соломін детальніше про оборону українського Донбасу.

Чергові удари по військових об'єктах російської армії на окупованій Луганщині. Цього разу вибухало та детонувало поблизу кремінського села Скаргівка.

В Алчевську окупанти облаштували склади з боєприпасами в місцевому тролейбусному депо. "Хімарси" вдарили чітко в ціль.

В окупованому Рубіжному орки влаштували виставку досягнень своєї армії…

…демонструють розбиті, розстріляні та спалені "лади", "жигулі", "пріори" та інший мотлох російського походження з літерою Z, начебто як досягнення демілітаризації.

Обіцянки окупантів відновити знищене ними ж житло українців виглядають ось так…

Снимаю с соседской квартиры. Вот это была дверь в квартиру. Теперь это дверь на улицу.

Два села на адміністративній межі Луганської та Донецької областей - Білогорівка та Верхньокам'янка - тримають наші захисники. Нині кількість обстрілів зменшилась, бо в окупантів бракує боєприпасів - завдяки точним ударам Збройних сил України по ворожих складах.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Наші захисники відбили намагання рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут. Для пошуку слабких місць в нашій обороні, окупанти відправляють ДРГ, які з завдання не повертаються. Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють…

Це Святогірська лавра. Російські "защітнікі" віри та православ'я православну ж святиню поливали вогнем.

Ну вот ударили - и оно все пошло на собор. Можете подивитися и вот осколки на собор.

Після одного з обстрілів у Лаврі під завалами залишаються тіла трьох загиблих.

Вот здесь лежат люди - под вот этим завалом. Ну вот видно куда мина влетела.

Уламки ченці не можуть розібрати понад місяць. Щойно стають до роботи - окупанти починають гатити. Волонтери вивезли людей на безпечні території.

Фронтові міста й села Луганщини та Донеччини терористи з росії перетворили на руїни. Цвинтарі та братські могили з'являються у кожному кварталі.

Олег Кирницький, співробітник Гу НПУ Донецької обл.:

Люди самі ховають родичів, друзів, сусідів, які загинули від обстрілів російської федерації. Тут почалося захоронення ще 12 березня і воно йде зараз. Остання могила тут датована.

Вугледар - давно без світла, води та газу. Готують на багатті біля під'їздів. Магазинів чи аптек немає - усе або знищено, або закрито. Не бракує лише російських бомб.

Сегодня бухнуло хорошо. И с 4-х пока тихо. По городу отам - обстрелы. И отам прилеты. Та было, было хорошо обстрелы.

Російські окупанти міста взяти не можуть. Від безвиході нищать багатоповерхівки.

Зруйноване житло українських громадян, майже повністю випадають плити. От що залишається від прямого потрапляння артилерії.

За добу росіяни завдали 22 удари по оселях та цивільній інфраструктурі - обстріляли Авдіївку, Торецьк, Бахмут, Костянтинівку, Південне, Залізне, Новоолександрівку, загалом - 15 населених пунктів.

У Покровську кількома ракетними ударами російські війська пошкодили 16 багатоповерхівок.

Руслан Осипенко, начальник Гу НПУ Донецької обл.:

Місто Покровськ був обстріляний, застосовуючи системи реактивного залпового вогню, працює поліція, парамедики. Є поранені, є загиблі.

Є прильоти у приватний сектор.

Скорую нужно. Там голова порезана. Саня, маякни, кому можешь. Вон раненая, убитая!

Тільки, тільки зайшли в коридор і почули хлопок. Тільки-тільки закрили двері! - Это вынесло дверь, да? - Да. Оце двері, окна. Окна побило і тут, і там.

У Костянтинівці рашисти об'єктом для денацифікації обрали… медичне училище.

Бахмутський, Авдіївський та Слов'янський напрямки - найзапекліші на лінії східного фронту. Чергова спроба росіян прорватися у бік Слов'янська, нічим не закінчилась. Частина окупантів загинула - решта відступила на попередні позиції.