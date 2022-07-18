В Одесі організували "Юнацьку Січ" [ Редагувати ]
Виховання молоді: коли в країні війна, пріоритети змінюються. Замість сучасних танців тепер - курси безпечного поводження зі зброєю та навички рукопашного бою. В Одесі організували "Юнацьку Січ" - там навчають і підлітків, і дорослих. Зі слухачами спілкувався Андрій Анастасов.
Раніше в цьому спортзалі в Одесі діти займалися чирлідингом. Але двадцять четвертого лютого все змінилося. Тепер тренери навчають підлітків, як захистити себе від різних проявів ворожої агресії. Спочатку - фізична підготовка.
Вот, он нас блокировал, вот мы стоим. Мы выводим руку, нанося удар - нанося удар сюда! Он делает шаг назад - у него открытый пах, дальше - он уже естественно прогибается и падает, падает, падает - и мы с ним делаем, что хотим.
Проєкт під назвою "Юнацька Січ" організували на базі місцевого козацтва, щоб допомогти підліткам чотирнадцяти-сімнадцяти років побороти страх і почуття безсилля. Для цього і заняття з рукопашного бою.
Денис Гратій, викладач курсів:
Мы учитываем антропологические данные наших подопечных: они намного легче, скажем так, и менее выносливые чем взрослые люди, но тем не менее есть методика, уже наработанная методика приемов, которая позволяет оказать сопротивление взрослому подготовленному человеку, даже если у него в руках находится оружие.
І тренування зі спортивною пневматичною гвинтівкою. Організатори переконані - коли в країні війна, вміння поводитися зі зброєю може врятувати життя. Підлітків також вчать, як діяти під час обстрілів та надавати першу допомогу.
Валерія Лагутік, слухачка курсів:
Когда кто-то пострадал, не только мы - как оказать и себе первую медицинскую помощь, и не растеряться - помочь и товарищу, и близкому, который пострадал.
Лариса Сергєєва, слухачка курсів:
Ну, зараз такий складний час, що нам всім це необхідно. Ми не знаємо, що в нас буде завтра.
Заняття відвідують і дорослі. Зокрема, ті хто не мав подібного досвіду. Віталію - тридцять вісім, він працює в IT. Дружину з дітьми відправив за кордон. А сам хоче стати більш підготовленим до екстремальних обставин.
Віталій Кардаш, слухач курсів:
То есть вот эта ситуация, в которой мы оказались - она показала, что если ты подвержен эмоциям, если ты не можешь здраво мыслить в экстренных ситуациях, то ты уязвим, и ты не сможешь защитить свою семью.
Окрема увага на курсах - історії України. Тут, спираючись на документи та факти, викладачі розвінчують найбільш поширені міфи та фейки російської пропаганди.
Володимир Томашевський, викладач курсів:
Сучасна москва - вона каже, що це один народ, що це наша земля - їхня земля - і що вони прийшли цю землю визволяти. І на цих заняттях ми показуємо, хто така московія, де її коріння і як вона вже протягом майже чотирьохсот років веде оцю експансію на нашу землю.
За три місяці "Юнацьку Січ" відвідали вже більше сотні слухачів.
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