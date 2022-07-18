Рада заборонила стягувати борги за комуналку під час воєнного стану [ Редагувати ]
Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусово стягувати з фізичної особи борги за житлово-комунальні послуги. Законопроєкт № 7531 підтримали за основу 287 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Раніше норма про заборону стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану діяла щодо підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.
Нагадаємо, що Кабмін не планує підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги до кінця війни.
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