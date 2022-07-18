Якщо Іран передасть Росії безпілотники, це призведе до запровадження низки санкцій з боку США та інших країн. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс.

Ми вже висловлювали нашу стурбованість щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Усі наші санкції залишаються чинними. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій з боку інших країн світу.

12 липня помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран планує у прискореному порядку передати Росії до кількох сотень безпілотників.

Білий Дім опублікував супутникові знімки показу безпілотників "Шахед-191" та "Шахед-129" на аеродромі, де в цей час був літак російської делегації.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів російські чиновники та військові щонайменше двічі відвідали аеродром у центральній частині Ірану, щоб подивитися на роботу бойових безпілотників і придбати їх для війни проти України.