Удар по Вінниці: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У вівторок, 19 липня, у лікарні померла жертва російської ракети - лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська. Медичка приймала пацієнтів у клініці "Нейромед".
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
25... Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей.
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