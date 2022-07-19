Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що удар російських військ по мирних будинках в Одеській області - чергова спроба зламати українське суспільство. Однак окупанти не розуміють, з ким мають справу. Про це повідомляється у Telegram.

Бажання росії зламати українське суспільство терором так само помилкове, як і думка про "Київ за три дні". Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних і сильних людей, яких боїться сама.

Єрмак зазначив, що росіяни бояться сили українського народу і армії на полі бою, і цей страх живить панічне зло.