Удари по Одеській області: як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що удар російських військ по мирних будинках в Одеській області - чергова спроба зламати українське суспільство. Однак окупанти не розуміють, з ким мають справу. Про це повідомляється у Telegram.
Бажання росії зламати українське суспільство терором так само помилкове, як і думка про "Київ за три дні". Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних і сильних людей, яких боїться сама.
Єрмак зазначив, що росіяни бояться сили українського народу і армії на полі бою, і цей страх живить панічне зло.
Ми не зламаємося і не здамося. Наша мета - повернути українську землю, вимести з неї росіян і покарати їх за всі злочини. За все доведеться відповідати.
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