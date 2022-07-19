На Донбасі окупанти обстріляли дев'ять міст і сіл [ Редагувати ]
Минулої доби, 18 липня, окупанти здійснили 26 обстрілів Донецької області, є загиблі і поранені мирні жителі. Про це повідомили у Національній поліції України.
Ударів зазнали дев'ять населених пунктів: Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селідове, Нью-Йорк, Іванівське, Покровське.
Окупанти били по території області за допомогою авіації, артилерії, ракетних установок, РСЗВ Град та Ураган.
Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
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