На Волині продовжують укріплювати прикордонну смугу - риють рови та роблять насипи. Усе для того, аби не дати ворожому військовому транспорту прорватися на українську землю. Бо по той бік кордону - війська лукашенка не припиняють свої військові навчання. Їх продовжили ще на тиждень.

Та й сам диктатор погрожує Україні публічно. Вогонь та смерть - це те, що очікує на його армію в Україні. Так відповідають на загрозу бійці Волинської тероборони. Вони надійно окопалися в лісах та приготували пекельні сюрпризи ворогові. Яка зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні, та до чого готуються військові? Про це далі у сюжеті Сніжани Сидорук.

Надійні бліндажі, глибокі окопи та замасковані вогневі точки. На кордоні з білоруссю бійці тероборони облаштували справжній укріпрайон. Усе замасковане так, щоб навіть з повітря не помітили.

Позивний "Штурман", командир підрозділу Територіальної оборони Волинської обл. :

Тут дуже багато літає всякої єрунди, мусимо прикривати позиції, щоб зверху їх не було видно. Мої хлопці кажуть: старшина, купи тєрку, що якщо підуть, було на чому деруни готувати.

Боєць із позивним "Зять" на варті стежить за обрієм, звідси до білоруського кордону рукою подати.

Позивний "Зять", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

Ну якщо не хочуть бути дерунами, хай сюди і не лізуть. Бо це наша земля, ми мусимо її захищати. Тут наші батьки, в кого діти, жінки.

Поки на сторожі - тренуються. Терборонівець "Марс" вправляється на брусах. Каже, починає кожен ранок не з кави, а з такої розминки.

Позивний "Марс", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

На випадок ближнього бою. Без шансу ворогу перемогти.

А ще - тримають зброю напоготові.

Позивний "Боря", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

Є от у нас такі трембіти. Зі Швеції. Карл Густафф. Якщо сюди сунуться білоруси, ми їм заспіваємо наші волинські пісні.

Наші бійці впевнені, що самопроголошений президент білорусі перебуває у повній залежності від росії і, щоб утримати владу, готовий виконати будь-яку забаганку путіна.

Позивний "Манюня", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

Білорусам буде тут ще хуже. Це так в кавичках "братський народ", який встромляє ножа в спину.

Волинські ліси посилено патрулюють, адже, кажуть бійці, загроза проникнення ворожих ДРГ нікуди не зникла.

-Місцеві показували, де є які стежини, щоб ми знали, кудою вони можуть пройти. Де які дорогі непроїзні, яких немає на карті. Бо в першу чергу, якщо буде щось починатись, в першу чергу будуть йти диверсійні групи.

Позивний "Штурман", командир підрозділу Територіальної оборони Волинської обл. :

Война в чом заключається? Спочатку работає артилерія, авіація. Нам цей момент пересидіти, виждати, остатися живими і по максимуму нанести урон.

У підрозділі "Штурмана" всі - добровольці. Більшість з них військового досвіду раніше не мали, але у строю - з перших днів війни.

Позивний "Штурман", командир підрозділу Територіальної оборони Волинської обл. :

Тут мотивовані всі, навіть немає про що говорити, хлопці прийшли самі, ніхто їх не тягнув. Всі знали куди йдуть, знали, що вони йдуть захищати і знають зараз яка задача перед ними поставлена і готові її виконати від "А" до "Я".

Георгій - етнічний грузин. В Україну переїхав сім років тому, одружився... А 24 лютого став на захист нашої країни. Адже добре пам'ятає, що рашисти зробили на його батьківщині.

Позивний "Гурген", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

Зайшли в Абхазію, Осетію, как і в Донбасе, в Крыму. Тільки разрашуют, ніхто нічого не строїть. Люди бєдниє, голодно, холодно живуть. Це є враг, всєм в міре. Не тільки українцям та грузинам.

Щоб кожен постріл бив точно в ціль - щодня відточують влучність. Бійці запевняють, україно-білоруський кордон на Волині - під надійною охороною.

Володимир Ратнюк, офіцер відділу бойової підготовки Територіальної оборони Волинської обл. :

Сота бригада дасть гідну відповідь, чи білорусам, чи росіянам - будь-кому, хто буде порушувати наш державний кордон.

Поки військові тренуються, у тутешніх селах намагаються жити звичним життям, наскільки це можливо в умовах війни.

Оксана Калінчик, жителька Ратного:

Особисто я реагую спокійно. Не знаю чому, але паніки як такої немає. Я знаю, що в нас дуже хороші Збройні Сили України, я надіюсь, що ми в безпеці.

До новин про імовірне вторгнення білорусів місцеві вже звикли. Та поки жодних провокацій з того боку не фіксують. Та продовжують для надійності укріплювати кордон.

Віталій Бірук, Ратнівський селищний голова:

Наші люди вже навчилися тримати спокій. Сприймати ту інформацію, яка є необхідною та важливою, а саме головне - відділяти інформацію фейкову, чи іншу. Це особливо, тому що ми є прикордонна громада.

У цій прикордонній громаді навіть прихистили переселенців. Тут оселилося понад пів тисячі людей з регіонів, де тривають бої.

Ірина, переселенка:

Спочатку було теж страшно, а зараз вже привикли. Вже добрі новини, шо наші перемагають, уже тіснять, тіснять і шо тута нічого не буде.

Позивний "Шудра", військовослужбовець Територіальної оборони Волинської обл. :

Шансів нуль. Сили їм не хватить. І зброї тоже.

Воїни ТРО запевняють - у волинських лісах окопалися надійно, і вже наготували пекельних сюрпризів для непроханих гостей.