Міноборони росії поширює фейк про ЗСУ у школах Дніпра [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії заявило про військову техніку та особовий склад "націоналістичних формувань", які нібито розміщені у школах Дніпра. Це є фейком.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".
Мова йде про школи №91 на вулиці Карагандинській та №129 на вулиці Космонавтів.
Ні військових, ні воєнної техніки у приміщеннях вказаних шкіл нашого міста немає! На жаль, ми не можемо знати наступні кроки ворога, тому бережіть себе та своїх близьких і завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги!
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