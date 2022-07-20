Міністерство оборони росії заявило про військову техніку та особовий склад "націоналістичних формувань", які нібито розміщені у школах Дніпра. Це є фейком.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "СТОП ФЕЙК ДНІПРО".

Мова йде про школи №91 на вулиці Карагандинській та №129 на вулиці Космонавтів.